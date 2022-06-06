後龍鎮公所為滿足民眾需求，自籌1億多元興建納骨塔。（後龍公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮第1座納骨塔聚福堂，不僅塔位不足，還因土地問題遭停業10多年，為此，後龍鎮公所斥資1億多元，在舊塔旁空地興建後龍第2納骨塔，2020年12月動工，公所6日舉辦上梁儀式，預計9月竣工，未來可提供3萬多個櫃位。

原有的聚福堂納骨塔興建於1978年，共有8千多個塔位，但啟用30多年後，2011年間被鎮民檢舉侵占私人土地，經縣府查核小部分土地實為私人用地，因此令鎮公所停止販售塔位，經過官司纏訟和鎮民贈地後，總算合法取得土地，但礙於無建照、使照，又讓聚福堂停業10餘年至今。

也因鎮民對塔位仍有需求，鎮長朱秋隆與地方積極籌措經費，向後龍鎮農會申貸1億3千萬元，規畫興建第2座公辦納骨塔，並在2020年12月動工，其面積8918平方公尺，4樓建物內部設有祭拜大廳、祭拜區、服務中心、公共廁所跟骨灰（骸）存放區，並提供3萬123個櫃位，足供鎮民20年需求。

後龍鎮公所指出，舊塔目前仍有2000多個塔位，目前依程序向縣府申請使用執照，未來合法化重新營業後，2千個舊塔位將規畫作為社會福利，幫助低收、中低收入、獨居老人等弱勢族群，以減免或免費方式取得塔位。

鎮長朱秋隆說，鎮內第2座公辦納骨塔興建工程目前趨近完工，大致建物已完成，剩下內裝、設施仍在施工，預計最快9月正式啟用。

而第2座公辦納骨塔，位於後龍鎮公墓公園內、舊塔聚福堂納骨塔旁，其腹地廣闊、停車空間足夠，可解決塔位不足情形，也讓鎮民便於緬懷先人，並使當地居民得以落葉歸根。