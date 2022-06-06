本土疫情持續蔓延，但也有不少人康復，確診者康復後具備相當免疫力被形容「有無敵星星」護體，為此，晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館，以及礁溪晶泉丰旅自即日起至7月14日，共同推出「無敵星星」康復者回歸優惠住房專案，只要憑簡訊、數位新冠病毒健康證明或健保快易通健康存摺等相關證明，即可享獨家優惠。

以捷絲旅台北西門館為例，獨家享入住至退房24小時住滿服務，依住宿人數贈送自助式早餐，精緻雙人房最低只要1,800元起，睡飽飽、吃好好，迎接健康假期，官網訂房加購高鐵車票再享全台最低7折優惠。

位於人氣居高不下的礁溪溫泉風景區，捷絲旅宜蘭礁溪館也同步推出的「無敵星星 24H睡飽飽」歡迎康復者到來，獨家24小時入住優惠、再享晚餐買一送一，極緻壽喜燒吃到飽晚餐兩客優惠價僅1,078元。以日式溫泉雙人客房為例，每房加贈吃到飽輕日式自助早餐只要3,150元起，恣意享受客房專屬超大景觀溫泉湯池，沉浸溫泉放鬆緊繃身心，撫慰確診期間的辛苦與疲憊。

結合美味餐食慶祝康復者回歸正常生活，同集團旗下礁溪晶泉丰旅推出「無敵星星 饗花旗蔘雞湯」優惠住房專案，入住萬元質感溫泉套房最低只要5,600元起，加贈翌日三燔礁溪輕日式自助早餐，以及台北晶華酒店五星名廚私房菜花旗蔘燉烏骨雞湯，冷凍伴手禮盒價值820元，可帶回家裡提供4至6人享用，以花旗蔘與紅棗、當歸與烏骨雞燉煮而成，富含了防疫期間人體必需的胺基酸與膠原蛋白，增強免疫力，展開元氣滿滿新生活，以上房價已包含每房每晚10％服務費及5%稅金。