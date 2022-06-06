社會發展向前走，但國內仍有許多人每天面臨飢餓，農委會主委陳吉仲今(6)日表示，為減少經濟弱勢族群壓力並達到國內零飢餓，農委會和產官學共同投入，並與社福單位及雙北家樂福門市合作，自6月13日起每日推千份60元鯖魚便當，他語帶哽咽地說，希望透過零飢餓平台，餓肚子的民眾都能得到溫飽。

「零飢餓 (Zero Hunger)」為聯合國2015年「2030永續發展目標 (Sustainable Development GoalsSDGs)」中17項目標中的第2個標的，以結束任何形式的飢餓、達成糧食安全、改善營養及促進永續農業為核心。

農委會攜手信義房屋、台灣海洋保育與漁業永續基金會、台灣師範大學及農會社區等，於今日舉辦推動「零飢餓」記者會，除透過食農教育向下扎根外，本次進一步提出「零飢餓」實踐的三大策略，包括「擴大服務」、「響應惜食」及「公私協力」，零飢餓行動網與02-4499595專線也於今日正式上線。

陳吉仲表示，「擴大服務」部分，將針對既有的45處農村綠色照顧社區以及69處農漁會，擴大辦理供餐增加供給量能；策略二「響應惜食」，預定在22處農會農民直銷站設立「惜食專區」，提供價格親民的良品國產食材，發揮愛物惜物讓食材零浪費；策略三「公私協力」，將研修「國內糧食救助作業要點」擴大救助糧申請對象，將社福團體、綠色照顧站納入，並協同企業共同投入，同時設立關懷專線提供諮詢。

陳吉仲指出，現階段已有9處農村綠色照顧社區啟動擴大供餐及5處的農會農民直銷站設立惜食專區，將陸續達到45處社區與22處農會農民直銷站；另外，同時結合食農教育推廣台灣鯖魚，預定於喜憨兒、糕菲、育成蕃薯藤忠孝庇護工廠，以及雙北地區32處家樂福門市，於6月13日起輔導餐廳，每日販售1000份60元幸福餐盒(台灣鯖魚便當)，希望能提供給弱勢族群購買。

陳吉仲談到今日上線的零飢餓平台，頓時語帶哽咽，他說，目前只是試辦，若將來試辦成功，希望未來只要有任何一個人挨餓，都能透過該網站及02-4499595專線解決，現在還沒有做到，希望未來朝這方向執行，這樣才能具體解決饑餓，也展現政府該有的態度。

未來第二階段預計推出食材暖暖包協助弱勢族群，也將成立專戶開放企業與民眾認購食材與捐款。