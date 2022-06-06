艾怡良8月27日將在高流舉辦演唱會。（EMI提供）

艾怡良上月底在「hito流行音樂獎」頒獎典禮後台受訪，坦言與瑞典籍男友已協議分手將近1個月，情變後她全心投入工作，確定8月27日前進高雄流行音樂中心舉辦「從夜晚出生的我們」演唱會，為了迎接這個好消息，今晚將推出以她在台北場演出精彩畫面所剪輯出的〈夜晚出生的小孩〉MV，正式宣告歌后即將南下與粉絲同樂。

艾怡良今年1月在舉辦個人首場大型演唱會「從夜晚出生的我們」，2個半小時帶來近30首歌曲，成功挑戰她原本沒有把握的唱跳演出，結束後艾怡良給自己打80分，覺得還可以更好，當時其實已打算要前進南台灣繼續舉辦巡演，無奈受到疫情影響而擔擱，如今終於傳來好消息，容易緊張的她，期許自己在高雄場能更融入台下的大家，此外，慎重其事的她，為此次南下特地調整演唱會些許曲目，並將一些段落重新製作，希望讓更多朋友看到團隊設計的精彩演出。

艾怡良去年發行《偏偏我卻都記得》專輯，爾後今年一月舉行台北場演唱會，並且嘗試凍卵，緊接著8月底即將舉辦高雄演唱會，艾怡良將每個作品都視為自己的孩子、近幾年接連誕生，特別邀請高雄或還沒看過這場演唱會的朋友，跟她一起接生高雄場這個孩子的誕生。「從夜晚出生的我們」演唱會高雄場門票本週六（11日）在拓元售票系統開賣。