畢業季到來，各校高級中學會交由學生畢聯會規畫相關主題，北市成淵高中在畢業典禮前進行畢業歌投稿、票選活動，沒想到獲得學生最高票的畢業歌卻出現反諷學校歌詞，引起學校反彈，原本不願播放，對此，校方表示，尊重學生意見，仍會播放，但會給予機會教育。

北市成淵高中高三的許同學以改編創作《成淵高中真神奇》投稿畢業歌票選，歌詞卻出現「上學不能用手機，紀律森嚴規定多」等反諷學校的詞語，學校一開始也將該首歌曲納入票選，沒想到《成淵高中真神奇》獲得最高票，但投票結束後校方認為畢業歌不符合主題，決定不採用，引起學生反彈。

對此，校方表示，媒體報導是誤會，學校並沒有拒用學生的作品，會尊重學生投票的決定，但會藉此機會教育。校方指出，畢業典禮是由教務處和畢聯會共同舉辦，畢業歌徵選是其中一部分，學生歌詞反應是校規上的規定，校規無法滿足不同個性的學生，但學生創作了，既然畢業歌也徵選了，也會尊重結果。

教育局表示，如果是畢聯會所舉辦的，學校必須尊重學生意見，但如果只是單純學校舉辦的畢業歌活動，學校辦活動會有指引辦法，不一定最高票就是當選，而對於畢業歌的票選，也必須了解投票的母數是什麼，投票的人有哪些？是否真的符合多數人的意見。

台灣青年民主協會表示，創作者許同學提到，創作的這首歌，雖不代表成淵高中保守的結束，卻象徵著校風走向自由開放的開始，這些歌詞都是校園生活的寫照，希望能成為成淵高中有史以來最有特色、最能代表畢業生的一首畢業歌。