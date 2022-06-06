NB產業持續面臨挑戰，美系外資針對NB相關半導體出具最新研究報告，強調並非全數看壞，點名加碼祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)，持平看瑞昱(2379)，但給予聯詠(3034)、矽力-KY(6415)劣於大盤表現評等。

美系外資表示，NB產品在第二季庫存消化持續以及大陸封控衝擊下，導致出貨量減少，因此，NB今年全年出貨量年減恐上看12.8%的幅度，且展望第三季可能面臨旺季不旺，影響整體半導體相關出貨，也可能連帶年減達20%。

美系外資進一步表示，由於主機板產能多集中在大陸，因此，後續隨著大陸解封，下半年仍會有庫存回補的狀況。

美系外資指出，根據團隊調查顯示，實際通路端的NB庫存已低於疫情前的水位，顯示經歷2、3月後，通路端的去化有機會告一段落，目前通路修正已轉進品牌和半導體相關個股，特別是PC OEM廠庫存水位高居不下。另外，大多數投資人已經認為今年的NB出貨量將按年減10~20%，雖然相關利空已經反應，出貨預期也已經被下調，但NB半導體產業明年後市仍顯疲軟。

就NB相關半導體個股，美系外資認為，儘管NB相關半導體恐有進一步下行風險，但桌機相關領域在大陸解封復工後，會因規格轉進、訂價權和市占率提升，各公司基本面也有分歧，因此並非全數看壞NB半導體，加碼祥碩、譜瑞-KY，持平看瑞昱，但給予聯詠、矽力-KY劣於大盤表現評等。