美方將張嫌押返受審。（翻攝畫面）

刑事局查扣5個疑似存有贓款加密貨幣的電子冷錢包。（警方提供）

31歲華裔美籍男子張天澤，3月涉嫌強盜美國舊金山某加密貨幣交易商住處，持刀械逼迫女富商轉帳約300萬美金的各式加密貨幣至他指定電子冷錢包。張犯案後逃來台灣，刑事局接獲美方司法互助請求，上月底成功逮人，並已由美方將張嫌押回美國偵審。FBI駐台聯絡官Nicholas J. Garcia今天以預錄的影片向我方致謝。他表示，「這代表國際間執法單位良好合作關係，我們特別感謝台灣執法單位的協助。」

張天澤曾任職被害女富商的加密貨幣交易所，為不讓前老闆認出他，犯案時，特別穿上隔離防護衣、戴滑雪護目鏡與面罩，甚至行搶時都不出聲，將要脅的內容寫在平板電腦，掛在脖子上，讓被害人看到，以此勒索鉅額加密貨幣。

張犯案後逃來台灣，FBI透過台美司法互助，請求我刑事局協查，我方掌握他以觀光名義入境後先入住台北市的防疫旅館，之後轉往新北、桃園至高雄，投宿月租套房。上月31日警方持新北檢的拘票收網逮人，但張全程緘默，不對案情表示意見，查扣約20多萬台幣現金和5個加密貨幣冷錢包，已移交美方解析裡頭是否有加密貨幣贓款。

FBI駐台聯絡官Nicholas J. Garcia今天以預錄影片指出，他代表美國聯邦調查局、舊金山警察局，感謝台灣移民署、刑事警察局協助將張嫌安全送回美國，這代表國際間執法單位良好合作關係，我們特別感謝台灣執法單位的協助。