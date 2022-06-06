曾德榮代表對龍華科大豐沛研發能量及產學合作成果，留下深刻印象。(校方提供)

龍華科技大學呼應政府新南向政策，及教育部推動新南向國際產學專班，目前全校境外生人數超過1300人，泰國駐台北貿易經濟辦事處代表曾德榮日前造訪學校，受到龍華科大董事長孫道亨、校長葛自祥、行政副校長林如貞及一級主管的熱情歡迎。曾德榮對龍華致力推動產學鏈結、提升學子職場競爭力印象深刻，無形中加深台泰兩國學術交流契機。

龍華科大除了和泰國蒙固國王科技大學(KMUTT)等校進行校際合作交流外，近年更擴大招收新南向國際產學合作專班、3＋4僑生產學攜手專班，校長葛自祥說，去年底與僑務委員會共同成立僑務委員會泰國高科技人才培訓基地，合作開設「電子產品檢測班」、「智慧製造應用與機器深度學習培訓班」及「5G電路板製程工程師培訓班」等3個專班，運用龍華科大各項資源與技術能量，提供客製化課程，為泰國台商企業培育具專業實務能力之高科技人才，並深化雙邊學者、學生、產業人力交流。

校方陪同曾德榮等人參訪各項設備，雙方並在綜合座談中廣泛交換意見，期盼未來有機會深化人才培育及產學合作，以滿足泰國當地技術人才需求。