新北市議員葉元之今日總質詢時指出，新北市有許多中央、外縣市政府持有的土地，多數荒廢、乏人管理，先前他協助板橋一處髒亂點綠美化，地主農田水利署竟然說要付租金才能讓市府綠美化，太過離譜。他也盤點，北市府持有新北市土地高達5千多筆最多，第二名是澎湖望安鄉，要求市府檢討。新北市長侯友宜表示，將責成財政局通盤檢討，針對影響環境者優先處理。

葉元之說，有時接到市民陳情，關心住家周圍環境整潔，遇到有些髒亂空地，希望協助綠美化，結果一會勘發現，地主居然屬於外縣市或是中央機關，造成綠美化的困難。

葉元之說，中央及外縣市政府在新北市擁有土地的狀況非常普遍，全台各縣市除嘉義市、南投縣及外島的馬祖縣外，都持有新北市的土地。以縣市來分，台北市政府持有新北市的地最多，光北市財政局1597筆、捷運工程局2464筆、自來水事業處1294筆加起來，就有5355筆土地。

葉元之說，第二名是澎湖縣萬安鄉公所，在新北市有1854筆土地，分散在新北21個行政區；第三名是彰化縣員林市公所，在新北市共有1316筆土地，分散在23個行政區。

以行政區來看，外縣市持有土地最多的區域分別為新店2246筆、中和區1080筆、板橋區838筆，新店最多是因為台北自來水事業處擁有1294筆土地的關係。

葉元之說，這些外縣市政府取得土地的原因，萬安鄉公所、員林市公所多半是「贈與」取得，台北市捷運工程局是「徵收」及「有償撥用」，台北市財政局是「抵繳稅款」，台北自來水事業處則主要是「徵收」。

葉元之建議，若新北市也有地登記在外縣市，建議用換地的方式，盡量減少外縣市持有新北市土地的情形，以免造成管理上的困擾。

財政局長李泰興表示，早期遺產贈與稅可以捐贈公共設施用地，導致多人會購買公共設施保留地捐贈給政府，例如澎湖望安鄉公所開立不少抵繳稅款證明，在全台各地持有很多土地；新北若有有需要用到這些地，可要求持有單位撥用給新北，不用交換，可以趕快啟動。

侯友宜說，將責成財政局通盤檢討，針對隸屬於外縣市政府的大面積或零星土地，新北市政府將化被動為主動、積極開發，不一定要等需要用到才要求，尤其是影響環境整潔或治安等，應趕快處理。