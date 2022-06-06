明基醫(4116)挾著5月營收創歷史新高，今日股價一路飆高，鎖在漲停板61.4元，至12:50，買單有超過3000張排隊搶著要買。

明基醫穩健拓展產品線及通路，今年合併康科特、合躍生活廣場兩家子公司貢獻營運，5月營收衝上2.86億元，月增20%、年增137%，刷新歷史紀錄，前5月營收11.39億元，年成長108.1%。

後疫情時代來臨，全球醫院採購預加速，明基醫在稍早前就已經加速通路及產品線的布局，2022年第3季也將陸續推出新產品，包括經濟款手術、高階手術、用型手術燈項，可望為營運增添新動能。

在子公司方面，子公司華鋒科技首季推出手持式超音波，受到市場歡迎，目前持續拓展全球各國；子公司怡安療海外市場持續成長，PEP產線開始將朝高階醫用與個人防護口罩發展，已與國外客戶積極洽談訂單。

口腔醫材以數位牙科產品為主要定位，今年將持續開發新一代的設備產品與耗材產品。明基健康生活聽力服務事業，在台灣努力擴展新店面，也加入口罩防疫商品、新冠居家快篩試劑、PCR核酸檢驗服務、保健品等銀髮族解決方案。