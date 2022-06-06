行政院長蘇貞昌今（6日）上午 8 時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情評估、醫療量能盤點報告、各縣市兒童疫苗接種狀況等議題進行討論。疫情指揮中心報告指出，中南部縣市病例增加，未來一周可能逐漸接近高峰。蘇貞昌表示，目前國內疫情尚在高原期，北部地區感染人數雖有趨緩，但南部地區卻略有上升趨勢，指揮中心妥適盤整南部地區的醫療量能。

蘇貞昌表示，台灣目前已逐漸邁入兼顧經濟及正常生活的防疫模式，上周適逢端午連假，難免會有大型群聚及移動情形，請指揮中心持續觀察疫情變化並隨時因應；自6月1日開始，已實施多項新型防疫措施，其中兒童輝瑞疫苗大型接種站之設立，使許多家長能夠儘早讓家中孩童前往接種，感謝指揮中心調度得宜。

他說，目前兒童大型接種站已達成階段性任務，仍有許多孩童尚未接種疫苗，為提升孩童對抗病毒的保護力，請指揮中心與教育部及地方政府積極合作，協調學校加速進行學童疫苗接種，儘早提供孩童適當保護以防止感染。

蘇貞昌表示，目前國內疫情尚在高原期，依指揮中心說明，雖北部地區感染人數雖有趨緩，但南部地區卻略有上升趨勢，而例如部分縣市所轄區域遼闊，若未來疫情持續上升，相關醫療資源的分配是否適足勻稱，請指揮中心妥適盤整南部地區的醫療量能，特別是專責病床及負壓病房之數量，以及依投藥情形適當調度口服抗病毒藥物之配賦及存放，以備不時之需。

指揮中心表示，全球疫情持平，惟各國因檢測量縮減，可能低估病例數，國際傳播風險仍大；目前國內疫情仍屬廣泛社區流行，近一周新增逾51萬例，仍屬疫情高原期；雙北、桃園及基隆市等北部縣市新增病例數下降，中南部縣市病例增加，未來一周可能逐漸接近高峰，端午連假是否對國內疫情造成影響，仍尚待觀察。

指揮中心指出，有關醫療量能部分，6月2日指揮中心已發文要求各縣市衛生局務必落實500床以上醫院開設20％專責病房、其他200床以上醫院開設10％專責病房，其中南區共增加 215 床專責病房；有關兒童綠色通報及重症醫療量能部分，目前開設綠色通道醫療院所共計118家。

端午連假期間亦邀請專家持續召開兒童重症照護討論會議，提升臨床處置知能，指揮中心亦擴大重症收治量能，即時掌握病床使用情形，目前兒童專責病房以及兒童專責 ICU 佔床率約為六成左右；此外，Paxlovid 口服抗病毒藥物截至6月5日止，配賦及存放點共計2444處，較上周（5月29日）新增953處；Molnupiravir 口服抗病毒藥物截至6月 5 日止，配賦點共311處，計新增 217 處，自6月1日起，亦開放衛生局可視需要調撥藥品至轄區住宿型長照機構、主責醫療機構或衛生所存放Molnupiravir 口服抗病毒藥物。

指揮中心表示，家用快篩實名制第一輪自上（5）月 28 日至本月 5 日止計 39 日，累計販售 996 萬 5689 份（4982 萬 8445 劑），實名制第二輪自今日開始實施，每家藥局之販售份數由原78份調增為117份；超商零售通路專案自5月9日起推動，截至6月5日共計販售408萬6168劑，庫存量尚有69萬餘劑。

指揮中心表示，有關快篩試劑配送及發放部分，指揮中心自4月12日迄今，已依地方政府公衛體系需求，共配送2290萬3698劑，並以各縣市人口總數之15％作為地方安全儲備量。另外針對經濟弱勢及部分有群聚風險等族群免費發送快篩試劑。