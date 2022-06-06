台灣邊境管制將逐步鬆綁，且本土疫情有望反轉降溫，使受疫情影響甚鉅的觀光類股近日挾復甦題材持續反彈，類股指數今（6）日開高續揚2.84％至100.91點，回升至3個月高點，截至午盤維持逾1.5％漲幅，領漲盤面各類股。

其中，劍湖山(5701)、海灣(3252)午盤後放量急拉攻頂，分創5個月、8個月高點。六福(2705)、富野(2736)、老爺知(5704)、五福(2745)、新天地(8940)、大略-KY(4804)同步漲停，五福續創上櫃新高價，富野、新天地、六福、老爺知分創近5年3個月、11月、11月、10月高點。

隸屬雲朗觀光集團的雲品(2748)、連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)及漢來美食(1268)同步勁揚逾5％，御頂(3522)及洛碁(8077)齊揚逾4％，寒舍(2739)、遠雄來(2712)、力麗店(5364)、美食-KY(2723)亦同步走揚逾3％。

中央流行疫情指揮中心預計6月間公布邊境鬆綁政策，並透露朝縮短檢疫天數、研議適用對象、開放入境旅客自駕或由親友到機場接送等3大方向。指揮官陳時中5日透露，入境檢疫以縮短為「3+4」天可能性最高。

此外，雖然指揮中心尚未考慮開放觀光入境旅客，且國內疫情目前仍處高原期，但各縣市新增病例數跌破萬例，呈現「北降南升」趨勢。陳時中認為，端午連假使疫情再出現一波高峰的可能性不高，預期10日疫情可望反轉降溫。