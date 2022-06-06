網購付款設定錯誤攏係假 婦人兩百萬老本險被詐

已退休的67歲張姓婦人日前到健行路郵局要提領200萬元，佯稱是要給女兒買房用，銀員懷疑有詐，請求警方協助，警方到場發現張婦手機有多通「＋886」高風險可疑號碼通聯，因而勸導婦人說出實情，才知他是受到詐騙集團誆騙，也成功幫婦人保住老本。

已退休的67歲張姓婦人，接到詐騙集團來電佯稱購物設定錯誤，導致帳戶重複扣款，張婦一聽每個月要被扣款一時驚慌失措，趕緊依對方要求，到郵局要提領現金。

機警行員查覺婦人堅稱這筆款項是用來買屋用途，員警持續關懷勸說，並詢問她是否接獲不明來電，發現通聯記錄前2筆來電開頭均為「＋886」，且通話時間長達1個小時，員警立即進行查詢，果然這2筆電話號碼都被顯示「高風險可疑號碼」，張婦這才坦承接到自稱網購客服人員陌生電話，表示因公司會計設定錯誤，導致婦人銀行帳戶每個月會被重複扣款新台幣14000元，若要解除設定，須依其指示操作前往郵局領錢，再等待電話指示。

詐騙集團還教導婦人，若遇到行員或警察詢問用途時就說是要買房，員警向婦人解釋，這是典型的假冒客服人員詐騙手法，詐騙集團常利用民眾因緊張產生慌張心態，再誘導民眾依其指示解除錯誤，民眾誤信是在幫忙解決問題，實則已步入詐騙話術中，婦人如當頭棒喝打消提款念頭，保住辛苦攢存的積蓄，非常感謝行員及員警的協助。

台中市第二分局表示，詐騙手法日新月異，如民眾接獲不明來電且開頭帶「＋886」，或是指示操作ATM等，都是十分可疑的詐騙電話，請立即掛斷，並撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。