指揮中心火化指引近期引起爭議，究竟誰要求24小時內處理掉遺體，也陷入論戰。中華人權協會今天批評衛福部長陳時中必須依法行政，不能像土皇帝亂發號司令，要勇敢面對疏失，誠實向百姓報告真相，若有任何法律責任，必須勇於承擔。

中華人權協會指出，指揮中心副指揮官陳宗彥於去年6月8日時，曾公開要求民眾必須在24小時內要火化染疫死者的遺體，而亡者家屬依循指揮中心的指示，縱有萬般不捨，仍急速處理親人後事，無法見到最後一面，留下終生遺憾，這樣的故事不斷在這片土地上演。

中華人權協會表示，對照市井小民以最謹慎的態度配合政府的防疫措施，陳時中本該給予更多同理與同情，但他日前竟以冰冷言語表示，指揮中心只規定24小時內通報，沒有要求24小時內處理屍體，此言對於過往急於24小時火化遺體、未能瞻仰遺容的民眾而言，又是二度創傷。

中華人權協會質疑，過去至少1年之間，指揮中心容任染疫遺體必須在24小時內火化的心態，導致民種無法合理瞻仰弔唁親友，在心理上徒增難以平復的創痛，要國人何以接受？政府什麼都要民眾自主應變，那政府存在的意義是什麼？本會呼籲陳時中要勇敢面對疏失，誠實向百姓報告真相，若有任何法律責任，必須勇於承擔。

中華人權協會譴責陳時中已有諸多荒唐的防疫決定，引起海嘯般的民憤民怨，如今還為了掩飾疏失，睜眼說瞎話，再度甩鍋卸責，凡走過必留下痕跡，造成的法律責任與民眾怨念更不會因當權者（主事者）急於否認撇清，就會煙消雲散，這無異於掩耳盜鈴。

國民黨立委江啟臣也說，既然指揮中心一再強調沒有24小時火化，給國人一個清楚明確的指引有這麼困難嗎？不解決問題，任由爭議繼續，面對現在每日都有超過百人以上的確診亡者，蔡政府還無動於衷嗎？