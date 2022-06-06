前NBA選秀榜眼比斯利（Michael Beasley）傳言將加盟大陸職籃CBA上海久事大鯊魚隊。今年33歲的比斯利是個麻煩人物，自從2018-19球季就沒有在NBA獲得合約，擁有持毒、暴力等前科。美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，比斯利的上海隊合約價碼高達百萬美元（新台幣2941萬）。

行為荒誕的比斯利自曝有心理健康的問題，而且求助無門，他今年3月在播客節目The Pivot說：「我很長一段時間都在尋找善心人士，但我累了，老兄。」比斯利家庭失和，他現在每天所做的就是獨自一人坐在家裡，偶爾透過電話和小孩說話。他沒有可以談心的朋友，走出家門也只是為了打球。

We started @thepivot to give our guest a safe space. That exactly what it was when Michael Beasley sat down with us! He’s searched for good people his entire life, & he’s tired.



“It’s ok to be tired” @FredTaylorMade @OfficialCrowder @alicialauren pic.twitter.com/T794EJkaEi — Ryan Clark (@Realrclark25) March 15, 2022

比斯利說到激動處多次落下眼淚：「難道我必須淪落到魏斯特（Delonte West）的處境才有人伸出援手？我無意對魏斯特或是相同處境的人不敬，但做正確的事需要付出什麼？我這一生都在尋求幫助，大家說我瘋了。」魏斯特因為精神疾病的摧殘，最慘時一度在街頭行乞，結果是獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）出錢出力將他治癒。

這次CBA上海隊拋出合約，對於比斯利是絕處逢生的機會，一些美國球迷推文為他高興。「看到他繼續打球真好，希望老兄在海外能獲得他渴望的支持。」比斯利先前就打過CBA，包括上海、山東、廣東隊，如果這次簽約成功將是他第4度來到CBA。

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