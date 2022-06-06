宜蘭蘇澳鎮豆腐岬是潛水客愛好潛點之一，日前有潛水客發現珊瑚礁上面插有4根營釘，憤而PO文請大家一起緝凶。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭蘇澳鎮豆腐岬是潛水客愛好潛點之一，日前有潛水客發現珊瑚礁上面插有4根營釘，憤而PO文請大家一起緝凶。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭蘇澳鎮豆腐岬是潛水客愛好潛點之一，日前有潛水客發現珊瑚礁上面插有4根營釘，憤而PO文請大家一起緝凶，該文下網友留言怒批，「真是劣質潛水客」、「有夠缺德」等話語；縣府農業處表示，故意破壞海底生態，恐涉及違反野生動物保育法，最高可處刑責5年以下有期徒刑，罰金高達100萬元。

6月4日下午3時許有網友在臉書PO文，「真是劣質潛水客，在豆腐岬珊瑚礁上直接破壞釘上營釘，請大家共同緝兇，如抓到直接報警處理，這片海域是保護區，竟有人敢如此做這種行為，真是太過份了」。

該PO文下，網友忿忿不平的留言表示，「有夠缺德」、「缺德的人必有報應」、「釘的人真是王八蛋」等話語；PO文者表示，在海底3米深時發現4根營釘，非常痛心！希望不要再發生類似狀況，讓全民一起緝凶，保護海洋生態是大家的責任，不容許這樣遭破壞。

據地方人士指出，如是自由潛水客，建議可綁在海裡石頭或消波塊（肉粽）上，加上珊瑚礁上面本來就有浮球，呼籲真的不要求方便，而釘在珊瑚礁上；有潛水客指出，加上4日發現的4根，迄今共拔出6根的營釘了，都插滿深，拔出時都滿耗時的。

地方人士表示，原以為是科學研究，但研究也不可能做破壞生態的動作，懷疑可能是業者，方便讓遊客辨識潛水位置而釘的，大嘆「珊瑚礁生態系包含許多生物資源，被視為海中的熱帶雨林，盼大家一起保護海洋生態」。

對此，宜蘭縣政府農業處表示，該行為可能造成海底生物跟生態的影響，也會影響珊瑚存活的問題，呼籲民眾，故意破壞海底生態，恐涉及違反野生動物保育法，如造成保育類珊瑚危害，最高可處以刑責5年以下有期徒刑，罰金高達100萬元，切勿以身試法。