3月初發生的妖鎳事件餘波盪漾。港交所6月6日上午公告，旗下倫敦金屬交易所（LME）及倫敦金屬交易所清算所（LME Clear）均成為被告，被索賠約4.56億美元。

財聯社報導，港交所公告，LME、LME Clear在美國知名的對沖基金—Elliott Associates,L.P.及Elliott International,L.P.（原告）提出的一項司法覆核申索（意指提告）中成為被告人。

港交所解釋，在英國時間3月7日，鎳市場價格出現顯著上升。然而，LME認為截至當日晚上收盤時的交易是有序進行。隨後在英國時間3月8日凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升。LME在和LME Clear商討後，決定於當日英國時間8時15分起暫停所有鎳合約的交易，並將所有在英國時間3月8日零時或之後執行的交易取消。

此暫停交易的決定是因為鎳市場已出現失序情況。LME追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。港交所強調，LME一直以市場的整體利益行事。LME鎳交易隨後於3月16日在LME所有執行交易的場所恢復進行。