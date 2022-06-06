台中捷運綠線營運後帶動沿線區域發展，為有效帶動大肚山發展，市議員張家銨表示，目前市府已啟動「新庄子蔗廍地區都市計畫規畫案」，配合都計進行、再加上未來台灣大道將有捷運藍線經過，市府應納入「捷運藍線社會住宅」規畫。

市長盧秀燕表示，捷運社宅的想法很好，市府會再評估大肚山闢建社宅的可行性。都發局長黃文彬則說，將研議評估捷運社宅。

張家銨表示，大肚山上的東海別墅、遊園路屬於人口密集區，卻因缺乏都市計畫，整體發展不均衡，市府去年6月啟動「新庄子蔗廍地區都市計畫規畫案」，但至今沒有初步結果，要求儘速規畫並積極與地方居民溝通。

張家銨強調，大肚山上除有正在進行的都市計畫，未來也將有捷運藍線經過，她2019年曾提出「捷運社會住宅」，市府應仔細思考「大眾運輸導向型發展（TOD）」概念，立即啟動捷運藍線社會住宅的規畫，並建議以地方爭取增設的坪頂站為示範基地。

黃文彬表示，目前新庄仔蔗部地區新訂都市計畫仍在規畫階段，後續將辦理地方說明會；市府針對落實大眾運輸導向發展方向，目前已盤點包括北屯、東區、西屯、豐原等6處泛捷運社宅的基地，除將積極推動，也將評估透過都市更新或民間回饋方式擴大量能，其中北屯段好宅今年4月已完工。