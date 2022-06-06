本土疫情狂燒，全台血液庫存量再亮紅燈！根據血液基金會今天上午統計，目前全台最缺的是台北A型血，庫存量僅3.8天；而台北、台南、高雄捐血中心各血型庫存量偏低，皆未達7天安全庫存量。血液基金會提醒，如為新冠肺炎確診者，症狀緩解日起算14天後即可重新挽袖捐血。

受到疫情影響，許多民眾因為確診或隔離而無法出門捐血，大幅影響全台血液庫存量。截至今天上午統計，全台各捐血中心血液庫存量普遍偏低，台北平均4.2天，新竹平均7.8天，台中平均6.5天，台南平均6.2天，其中以台北A型血最急缺，庫存量僅3.8天。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏分析，新冠疫情的影響一直沒有改變，今年4、5月又逢雨勢較多，影響民眾出門捐血意願，加上最近各大學實施遠距教學，學生未到校上課，校園捐血活動減少所致。

劉俊宏指出，以台北捐血中心而言，5月份血液募集情況短少1萬5000袋，只好從醫院端供給做調整，部分非急迫性手術也延後，將血液主要用於緊急手術，過去是血紅素8g／dL以下就建議輸血，今年4、5月調整到7g／dL，現在甚至調到6g／dL以下。

不僅台北血庫亮紅燈，南部地區也受疫情影響。血液基金會業務處處長洪英聖表示，由於確診人數變多，密切接觸者變多，目前台南及高雄平均血液庫存量僅5.8天，距離安全庫存量有1.2天的缺口。

劉俊宏指出，通常每周一血液庫存量最高的，如果周一都達不到7天安全庫存量，可以預見本周會比較捉襟見肘。他提醒，如為新冠肺炎確診者或密切接觸者，可以症狀緩解日起算14天，或是與確診者最後接觸日起算14天，即可重新挽袖捐血。