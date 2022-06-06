台中市「溫暖助防疫」計畫，補習班為教育類第1優先發放對象， 6日於神岡國小發放。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市長盧秀燕推出「溫暖助防疫」計畫，對全市補習班教職員工發放每人二劑快篩，6日於神岡國小發放，教育局副局長葉俊傑一早到場督導發放工作，他表示，為讓補教業能儘快領取到快篩試劑，採取「先私後公」方式發放，安排補習班為教育類第1優先發放對象，全市補習班2912家，加上18家課後照顧務中心，教職員工共17078人，每人都將領到2劑快篩。

葉俊傑指出，補教業長期協助學生課後學業，也有防疫需求，教育局加快快篩試劑發放速度，因考量各區中心學校、教師、行政人員目前均積極協助疫苗施打，實施線上教學授課，所以此次快篩劑從接貨、分裝到發放，都由教育局同仁負責，就地於神岡國小發放。

教育局表示，為減少補習班舟車勞頓，教育局特地協調台中市補習教育暨品保協會、補習班品保協會、輔助教育協會三個協會，協助領取加入會員的教職員工快篩劑份數，並且代為發放。今日一早，三大協會就到場共領取1萬5980劑快篩試劑，教育局今天也安排未加入協會的補習班到神岡國小領取，每班約3分鐘內即可領走所屬教職員工快篩試劑份數，流程順暢。