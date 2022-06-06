行政院近期提出新一波振興紓困方案，投入總金額345.6億，受惠產業包含餐飲業、觀光業、交通運輸業等，然而卻漏掉因為校園停課受到衝擊的團膳業，業者今（6日）齊聚立法院，盼教育部能將團膳業者納入本次紓困的名單。餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，「今年影響比去年更大，4、5月營業收入影響已超過4億元！」

無黨籍立委黃國書今（6日）邀集教育部國教署及團膳業者召開記者會，盼教育部能將團膳業者納入本次紓困的名單。黃國書表示，3月中因為國際原物料價格飆漲，使台灣物價漲聲不斷，團膳業者就受到一波衝擊，團膳業者面對物價飛揚，午餐價格仍須配合縣市政府，盡量使用國產食材，顧及學童的營養，在多重限制下營運本就困難，業者只能精打細算小朋友交的每一元營養午餐費。

他說，疫情從4月逐步升溫，多所學校及幼兒園臨時停課，導致準備好的食材打水漂，到了6月已有6319校受影響採用遠距教學，近6成學校受到影響，業者配合政府防疫政策停餐，除了收益減少外，停餐期間業者還須負擔管銷費用，請領時薪、日薪的員工亦可能面臨到無收入的窘境，人員流失、業者不堪虧損退場都是團膳業可能受到的隱形傷害。

黃國書表示，去年紓困4.0有針對業者已備食材的成本損失，及業者營運和薪資的補貼，今年業者所承受的虧損不亞於去年，不應將其排除於紓困名單之外。

陳明信說，學校團膳午餐業者是專營事業，只能做學校，對於衛生環境、從業人員的要求都相當高，去年518大停課，餐飲業度過3個半月的最長暑假，今年影響比去年更大，4、5月營業收入影響已超過4億元；團膳業者每天供應171萬學生餐食，但因通膨、疫情這兩年已收掉10家左右，盼政府伸出援手。

此外，團膳業者很多二度就業的廚房媽媽，若這段時間沒工作，可能開學後會找不到人，盼教育部給予幫助。陳明信提出2項訴求，首先是依照廠商和學校訂定的採購契約，機關要補償損失；其次，應訂定可長可久的制度避免爭議。

教育部國教署學務校安組副組長陳錫鴻指出，學校辦理午餐，要保障學校也保障團膳業者，雙方有簽訂午餐採購契約，非歸責於廠商部分，學校應補償廠商增加的必要費用，視情形也可延長履約期限，教育部會督導地方政府協助學校依合約履行。