豐原區葫蘆墩國小獲豐原企業捐贈3座全自動消毒門。（張瀞分提供／陳淑娥台中傳真）

豐原區葫蘆墩國小獲豐原企業捐贈3座全自動消毒門。（張瀞分提供／陳淑娥台中傳真）

台中市許多學校學生上下課噴酒精消毒，大多靠老師及志工幫忙，為減輕老師及志工負擔，豐原區葫蘆墩國小獲豐原企業張銘凱伉儷捐贈3座價值近20萬元的全自動消毒門，6日於學校施打疫苗的日子啟用，加強學生防疫。

今天的啟用儀式包括議員張瀞分、豐原慈濟宮執行長張銘凱、市府教育局副局長王淑懿、民政局副局長徐照山、豐原區長洪峰明、葫蘆墩國小家長會長郭秋筑等人到場。

校長柯志明說，葫蘆墩國小有1296位學生，學生進學校原本靠老師或志工協助噴酒精消毒，感謝張銘凱、郭秋筑賢伉儷捐贈全自動酒精消毒門，讓葫蘆墩國小成為豐原區第一所有消毒門的學校，不但加強今天400多位回學校打疫苗學生的防疫，未來學生上下學也更安心。

自掏腰包的捐贈人張銘凱本身是豐原慈濟宮執行長，平時熱心公益；他說許多企業採用這類消毒門，目前市場缺貨，與妻子郭秋筑克服困難，採購到消毒門並趕在今天學校打疫苗日子啟用，以加強學生的防疫。

市議員張瀞分說，葫蘆墩國小的小朋友很幸福，校長和家長會長為了學生的防疫著想很用心，民間及政府一起做防疫，台中會更好。