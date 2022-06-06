基隆市長選舉戰況激烈，國民黨基隆市長參選人謝國樑今日接受專訪時表示，現在民進黨中央、地方雙重執政，很多中間選民有顧慮尚未表態，雖市長林右昌執政滿意度高，但仍有信心打贏選戰，目前努力吸收非民進黨選票。

謝國樑今接受台北市議員鍾沛君《今天誰來沛》節目專訪時表示，基隆政治版圖基本上藍大於綠，早期7比3，慢慢到6比4，雖不敢說還持續維持，但局勢絕對未變，他提及，從去年的4項公投案投票數比例推估，藍綠比應該是56％比44％。

不過，最新民調顯示，基隆政黨支持度民進黨占25.99％、國民黨13.62％，多達5成未表態。謝國樑認為，台灣沒有政黨偏好的中立選民不可能到5成，一定有很多人該表態而沒有表態，他推估，很可能是現在民進黨中央、地方雙重執政，市民有顧慮所致。

謝國樑指出，自己是黨內同類同行候選人中，獲年輕人支持度相對較高者，他認為，國民黨需要吸引年輕人支持，尤其是20歲到29歲族群，必須大力推動政策，其中深度關心食衣住行，以及就業狀態是方法之一。

至於這次小黨、無黨竄起是否會影響選情，謝國樑說，一定會有，但當支持度沒有到一定比例時，最後會發生嚴重棄保情形，現在只要不是民進黨候選人的選票，自己都在努力爭取，就像黨主席朱立倫曾說，「我們要組成一個反民進黨聯盟」。

謝國樑強調，面對這次選戰相當有信心，雖然現在沒有任何公職身份，現任市長林右昌執政滿意度也相當高，但還是會一步一步走，努力整合。