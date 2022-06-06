澳洲指控解放軍殲-16戰機近距離攔截澳洲P-8A海上巡邏機，甚至釋放「鋁箔干擾絲」。

澳洲5日指控中國大陸解放軍一架殲-16戰機近距離攔截一架澳洲P-8A海上巡邏機，甚至釋放「鋁箔干擾絲」，痛批解放軍此舉「非常危險」。大陸官媒《環球時報》英文版今（6）日發布社論提出7問，指控坎培拉不敢公開全部事實。

澳洲天空新聞網（Sky News）報導，澳洲國防部昨（5）日發布聲明，指控解放軍一架殲-16戰機5月底時在南海近距離攔截一架澳洲皇家空軍的P-8A海上巡邏機，殲-16更釋放「鋁箔干擾絲」，導致P-8A吸入部分鋁箔。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）痛批此舉「非常危險」，他受訪時進一步描述兩架軍機相遇的狀況，指控殲-16在P-8A巡邏機側面近距離飛行時釋放干擾彈，之後殲-16加速穿過P-8A的機頭，以非常近的距離在P-8A前飛行。他說殲-16就在那時釋放「鋁箔干擾絲」，導致P-8A的發動機吸入部分鋁箔。

他形容澳洲飛行員當下的反應相當專業、令人驕傲，之後才返回基地。

針對澳洲的指控，大陸官媒《環球時報》今日刊出社論，指控坎培拉刻意隱瞞部分關鍵細節，並且提出7個問題質疑，包括事件發生地點位在南海的哪個確切區域？事件發生地點距離中國大陸島礁有多遠？澳洲巡邏機出現在這個區域的目的為何？被攔截前澳洲軍機做了什麼事？當時澳洲軍機距離解放軍戰機有多遠？澳洲為何不主動公布？

《環球時報》接著指控澳洲軍方不斷毫無根據地控訴解放軍進行「不安全且不專業」的行動，並且提出最後一問，質問澳洲為何總是大張旗鼓卻又提不出證據？

文章自問自答：「當然，他們不會說這些重要細節，他們也不能說。」

《環球時報》指出，澳洲此次的指控，令人想起2月時坎培拉也控訴大陸海軍艦艇以雷射光束照射澳洲軍機，文章指當時解放軍公布澳洲軍機近距離飛近解放軍艦艇的證據，並且公布澳軍機釋放聲納浮標的照片，澳洲後續便未回應。

文章指控馬勒斯佯裝「弱者」，在媒體面前強調不會被中國的挑釁恫嚇，是美國及西方記者青睞的基調，更進一步指澳洲軍機多次飛來東海，澳洲政治人物也多次談及台灣問題，前防長杜登（Peter Dutton）甚至一度暗示會跟隨美國，文章質疑難以想像澳洲是一個「被脅迫」的國家，反倒比較像是這個地區的「小霸王」。

文章指出，一直以來澳洲在南海議題上相對克制，但是過去幾年前莫里森政府愈來愈向華府靠攏，甚至代替華府挑釁中國。《環球時報》指出，坎培拉想成為華府的「得力助手」，將自己視為亞太地區的「副警長」，全力對北京的挑釁就像是給華府的「業績報告」。

文章強調坎培拉的走向並不適當、也不明智，強調大陸已成為澳洲的最大貿易夥伴國逾10年，協助澳洲挺過全球金融危機。這篇社論也提醒澳洲，反華是弊大於利，「坎培拉在華府面前愈認真行事，愈容易變成墊腳石。」