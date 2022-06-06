今年4月，台中市太平區發生一起弒親悲劇，曾罹患思覺失調症的陳男，向母討零用金未果，憤持刀殺母50刀致死，警方到場陳男仍呆坐床旁，陳落網時胡言亂語，自稱「國父」，台中地檢署6日偵結，依殺害直系尊親屬罪嫌將陳起訴。

起訴書指出，39歲陳男曾罹患雙向情緒障礙症就醫，與62歲母親同住，陳母雖每周給陳1000元零用錢，沒幾天花用殆盡，不是大聲咆嘯就是砸毀屋內物品，對母親暴力相向，有多次家暴紀錄，當天因索錢與死者起衝突。

死者當天剛好在廚房準備晚餐，陳男索錢持刀吼叫，將刀抵著母陳母脖子造成多處銳器傷，陳母逃往客廳不支倒地，警方獲報破門而入，找到陳男則呆坐床沿，將他帶回偵訊，陳語無倫次，無法接受偵訊、送醫戒護。

檢方認為，陳行凶的水果刀刀鋒上沾染血跡，刀刃明顯彎折，經採證發現，凶刀與死者身上的刀傷相符，陳行凶時穿的衣服也驗出他與陳母的DNA。但陳否認殺害母親，辯稱死者非他母親，又稱砍殺母4、5刀。根據相驗報告，死者全身約有50處銳器刀傷，其中左前胸3處穿刺傷為主要致命傷。

檢警調查，陳男在2014、2015年間，被判定中度精神障礙，後來未依規定重新鑑定，放棄資格、簽具切結書。檢方依陳男持刀殺母50刀，卻冷血旁觀直至死者氣絕身亡，又到浴室清洗凶刀身上噴濺的血跡，並未處於精神障礙狀態，而無辨識違法能力，6日依殺害直系尊親屬罪起訴，法院裁定接押。