受到聯準會升息、俄烏戰爭等因素影響，今年以來，美股評價已從新冠疫情高點顯著修正，法人認為，即便面臨景氣放緩、通膨升溫等利空，市場對於今年企業盈餘的預估仍相對穩定；再者，美股預期後續評價修正幅度可望趨緩，建議投資人可聚焦美國科技、醫療產業，逐步逢低增加股票部位，以追求更具吸引力的經風險調整後報酬。

聯博-美國成長基金投資團隊表示，科技、醫療產業為主的成長型類股，具備毛利較高且成長動能強的特色，加上高品質企業獲利能力較佳，因此，可望相對不受景氣放緩影響，現階段相對具備投資價值。

聯博指出，短期內聯準會可能仍將維持緊縮貨幣政策，投資人較難期待股市評價全面回溫，而過於昂貴的公司也將面臨評價修正壓力，選股上宜留意評價合理的公司。此外，通膨雖然有利企業營收，另一方面也代表企業將面臨成本上升壓力，在這樣的環境下，一些營利模式較穩定、進入門檻較高的企業有望受惠較強勁的定價能力而維持較佳的基本面成長，也是投資人可以留意的選股方向。

有鑑於全球經濟在過去兩年寫下極為強勁的擴張記錄，加上經濟活動趨緩的隱憂仍在，聯博說，選擇盈餘成長態勢相對穩定、經營模式相對不受宏觀經濟影響的題材，較易掌握後續股市反彈契機。