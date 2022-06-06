端午節過後正式邁入炎熱夏季，飲品成為民眾消暑選擇之一，根據Uber Eats大數據統計，「飲品」是Uber Eats第三大受歡迎的餐點類別，隨著氣溫升高將可望帶動一波需求成長。除多樣化夏日新品的飲料選擇外，為讓消費者享受更經濟實惠的外送體驗，Uber Eats「來點好食在」於即日起再推出手搖飲系列優惠活動，聯手可不可、50嵐、大苑子、珍煮丹、萬波、清心福全、麻古等手搖飲品牌祭熱門飲品買1送1，不用出門只要打開Uber Eats App就能隨點即送到家。

Uber Eats盤點近期平台上「最受歡迎的十大手搖飲」，綜觀排行榜尤以單茶系列最受消費者喜愛，「可不可熟成紅茶」蟬聯連兩年冠軍寶座，包含「熟成歐蕾」、「胭脂紅茶」、「春芽綠茶」在內共四支飲品搶佔熱購排行榜中四項名次。「珍煮丹黑糖珍珠鮮奶」和「50嵐四季春青茶」拿下第二及第三名，「一沐日油切蕎麥茶」、「鶴茶樓金萱青茶」、「清心福全優多綠茶及烏龍綠茶」首次搶入榜。歡慶「可不可」蟬聯連兩年冠軍寶座，不僅推出夏日新品「冰鳳春芽」買一送一優惠，連同「胭脂紅茶」及「胭脂多多」於6月15日起皆只有在Uber Eats點得到！此外，Uber Eats也將於6月底開始與「可不可」合作推出期間限定杯膜驚喜優惠活動，Uber Eats App新用戶憑可不可飲品杯膜上的優惠序號可獲得首兩筆訂單5折優惠，單次最高折抵200元，限輸入後7日內使用完畢。

排隊手搖飲「五桐號」的夏季新品「玉堂春茶王」入喉帶有清麗梔子花香，堅持不加糖就好喝。每日限量販售的「泰奶系列」完美還原泰式比例，標榜每一口都能喝到茶味及煉乳甜香，讓泰奶控不用出國就能在家感受異國風味。以原葉奶蓋茶而聞名的「抿茶」，用紅心芭樂為主題推出「粉芭仙女系」飲品，包含紅心芭樂燕麥綠奶、奶蓋粉芭乳酸冰沙、粉芭翡檸、粉芭多多，酸甜解膩又美拍。由海鹽奶蓋與食用碳粉層層交疊出美麗花紋的「大理石奶蓋」也重磅回歸。「五桐號」及「抿茶」夏季特色新品，外送平台皆只有在 Uber Eats 點的到！夏日盛產芒果，「麻古茶坊」推出「楊枝甘露2.0」、「芝芝芒果果粒」、「芒果果粒波波」重磅回歸，用季節限定鮮甜多汁的愛文芒果來擄獲芒果控的味蕾。

為滿足消費者夏季消暑需求，Uber Eats 推出「來點好食在」活動，熱門飲品好康齊發，讓消費者隨點即送透沁涼。

即日起至6月14日，首次下載並註冊Uber Eats App新用戶，可享可不可春芽綠茶/冰鳳春芽、迷客夏大正紅茶拿鐵、萬波埔里甘蔗青、清心福全優多綠茶、大苑子愛文翡翠、珍煮丹黑糖珍珠鮮奶、龜記茗品紅烏鮮乳、茶湯會觀音拿鐵等熱門飲品買一送一優惠，50嵐也依北中南區分別提供四季春珍波椰、珍珠奶茶、黃金烏龍、燕麥紅茶買一送一優惠（品項依各店提供優惠為主），活動期間每新用戶於每家指定活動商家僅限使用一次優惠，單次最多可訂購五個單品贈送五個單品，優惠數量有限，售完為止。

「全用戶同享麻古飲品買1送1」：6月15日至6月28日，Uber Eats App無論新舊用戶皆可享「麻古高山金萱茶」買一送一優惠，優惠數量有限，售完為止。