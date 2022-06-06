市售能散發香味的產品如香水、洗髮精、化妝品等總吸引許多人選購，近年來擴香或香氛產品也十分搶手。消基會去年底於各通路共採樣13件擴香產品，當中2件標示不符合規範，以及致癌物質甲醛、塑化劑DEP(鄰苯二甲酸二乙酯)各1件，但目前國內未有法規規範，應儘速訂定相關此類產品成分安全及過敏原等相關規範。

消基會今(6)日召開「擴香相關產品調查測試結果報告 標示仍有不合格、部分成分對健康有疑慮 呼籲主管機關應儘速訂定管理規範」記者會。

消基會指出，市面上的擴香、香氛產品，其成分很多都標示為香精、溶劑等，但大部分消費者並不了解其安全性，因此消基會於2021年11及12月間，於雙北的量販店、生活用品店、美妝百貨及網路電商開始購買採樣，其中在實體店面購買11件，電商平台2件，共計購得13件樣品來測試。

消基會消費者報導雜誌發行人胡峰賓表示，13件樣品中，有2件標示不符合規範，其中1件未標示廠商名稱，另1件僅標示產地，成分、廠商都沒有標，不符合「商品標示法」第9條規定。

此外，甲醛是室內空氣污染公認具有代表性之一的化學物質，目前已經被世界衛生組織列為致癌和致畸形物質，本次有1件測得甲醛約60ppm；另有1件測得塑化劑成分，近年研究發現，長期大量暴露塑化劑，恐導致罹患乳癌、子宮內膜癌等女性荷爾蒙相關癌症的風險增加，許多國家對其用途漸漸都以法令加以限制。

消基會建議，主管機關應儘速訂定相關此類產品成分安全及過敏原等相關規範，且因此類擴香、香氛、芳香劑類、汽車芳香劑等產品，在使用期間會持續吸入人體，成分安全攸關消費者健康，應進行全成分標示，讓消費者有選擇的權利。

消基會表示，懷孕婦女、兒童、幼童、有呼吸道疾病者及體質較敏感的消費者，在不確定成分內容是否安全的情況下，應斟酌使用。