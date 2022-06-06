國民黨立法院黨團首席副書記長李德維（左起）、書記長萬美玲、總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯6日召開「去年大量染疫死亡黑數？政府蓋牌？政府出來講清楚說明白？」記者會。（劉宗龍攝）

國民黨立院黨團今舉行「去年大量染疫黑數？政府蓋牌？政府出來說清楚講明白？」記者會，質疑衛福部長陳時中明知國內快篩不足，存在3倍的染疫黑數，為何不積極採取措施，讓染疫黑數和確診數維持在國際間認可的1：1？放任黑數不斷擴增，這對染疫往生者與家屬情何以堪？

國民黨團總召曾銘宗表示，陳時中日前承認，確實有染疫黑數，恐為確診的3倍，全台預估恐有690萬人染疫。陳時中必須說清楚，黑數為何比例這麼高？比其他國家高這麼多？且明知檢驗能量不足，為何不馬上改善？放任黑數不斷擴大，蔓延擴張，讓不知情者陷入染疫風險。

國民黨團書記長萬美玲表示，這兩年來，國人在陳時中部長的「校正回歸」搞得霧煞煞，國人只知道中央疫情指揮中心每天所公布的數字都不是真實的。去年死亡率和染疫數字出現相當詭異的不同，中央公布去年6月因新冠肺炎死亡數是524人，加上接種疫苗後死亡累計到7月有325例，共849人，以去年6月六都死亡火化數字11356人，比前年同期8544人增加2812人，增加幅度高達32％。增幅數字差距過大，代表黑數的存在。

國民黨團副書記長謝衣鳯指出，根據疾管署統計數字顯示，今年5月因為流感和肺炎感染死亡數急速攀升，比較2018年在沒有疫情期間，5月份的20周內的死亡人數367人，今年5月死亡單周人數是721人，兩者相去非常之大，這是否藏有黑數？如果確診黑數是重症，就無法獲得妥善的醫療照顧而過世。

首席副書記長李德維表示，指揮中心過去還抗拒快篩，在過去的日子裡，有多少民眾因為無法快篩，進而做PCR檢測，因此而喪失寶貴性命，國民黨團呼籲民進黨政府，官僚殺人的情形不要一再發生，這2年染疫死亡黑數到底有多少？中央疫情指揮中心必須進行相關普查，對於非自然死亡部分應該釐清出來，給國人一個交代。