經濟部公布最新數據顯示，因疫情關係，民眾自煮、囤購風潮再次發酵，前4月超市累計營業額816億元，年增13.4%，預期今年營業額可達2500億元以上。

近年我國超市業者積極展店，透過各式鮮食主題、集點活動強化行銷、結合外送平臺拓展市場等方法，提升消費便利性及客群黏著度，加上近期疫情的推波助瀾下，已成為家庭採買食材的主要來源之一。就綜合商品零售業中的各細業觀察，營收規模向以百貨公司居首，便利商店次之，量販店及超市分居第3、4，今年4月疫情驟然升溫，民眾自煮及囤購風潮再次發酵，致1-4月累計營業額816億元，年增13.4%，預期今年營業額可達2,500億元以上，續創佳績。

疫情期間因居家上班與社交距離等防疫措施，導致民眾消費傾向出現變化，觀察109年2-4月、110年5-8月、111年4月三段疫情較嚴重時間，民眾外出用餐意願降低，餐館業遭受嚴重衝擊，營業額較上年同期分別減少20.8%、31.6%、6.9%，惟同期間因民眾拉長在宅時間、提高自煮頻率而大幅拉升家庭備品庫存水準，超市營業額反而逆勢成長19.5%、24.4%、22.7%，而量販店亦同樣迎來亮眼成長，分別增加9.6%、6.0%、12.5%。

依據財政部營利事業家數統計，超市今年3月底營業家數為2,268家，其中以新北市占13.8%居冠，臺中市12.9%次之，前六名均為直轄市，占比合計64.6%；觀察超市密度，若以人口計算，以連江縣每萬人就有2.19家居全國首位，宜蘭縣1.80家及新竹市1.51家分居2、3名，金門縣則敬陪末座，每萬人僅有0.57家超市；若從土地面積觀察，地狹人稠的臺北市每百平方公里77.6家最密集，新竹市65.3家次之、嘉義市50.0家居第3，而臺東縣家數最少，每百平方公里僅有0.7家。