繼今年5月份發表碳中和白皮書後，工業富聯6日再跟進發佈「2021工業富聯企業社會責任報告」，就生態環境、社會發展、公司治理三個面向，闡述其對於綠色創新、低碳發展等各領域經驗。其中，工業富聯在清潔技術相關專利累積已近800項，2021年應用清潔技術或產品所帶來的綠色營收約為1,776.94億元人民幣，營收佔比達40.54％。足見工業富聯已充份應用智慧製造、綠色製造等環境友好技術於全球價值鏈中，持續致力協助產業轉型升級，共創可持續生態。

在產品設計上，工業富聯秉持著環境化設計規範中的DfE原則（Design for Environment），在滿足技術、安全、功能及市場的前提下，圍繞產品全生命週期設計，以最大化降低產品對環境的影響；在技術研發上，工業富聯高度重視對新技術的研發，研發領域包含但不限於智慧移動終端和穿戴設備、5G通訊網路、雲計算、工業互聯網生態體系，持續打造、綠色製造與清潔能源，研發團隊人數超過2.5萬人。2021年，工業富聯整體研發投入達108億元人民幣，年增7.94％。

面對氣候變化挑戰，工業富聯積極回應國際倡議，發佈「工業富聯碳中和白皮書」，承諾到2030年運營碳排放量較2020年基準年下降80％，到2035年實現運營碳中和，2050年實現全價值鏈淨零排放。為實現這一目標，工業富聯制定3R（Reduce減少運營排放、Replace能源結構轉型、Resolve碳抵消與碳捕捉）策略，在逐步實現自身運營及全價值鏈碳中和的同時，通過技術創新，為社會提供可複製、推廣的碳中和解決方案。

工業富聯將工業互聯網生態體系引入到不同的行業與領域之中，目前已協助超過50家客戶運用工業互聯網服務提質增效、綠色安全發展；也透過舉辦供應商大會、供應商污染物排放與綠色產品宣講會等方式，推動供應鏈實現綠色轉型；持續加強資訊安全防範力度，建立完善的資訊安全管理體系，切實推動行業資訊安全提升，深耕技術賦能之路，與各方夥伴共建可持續未來。