台南市新市區農會推動惜食愛物的觀念，於農會農民直銷站設立「惜食專區」，收取外觀不佳、但品質經農會把關的優良農產品，以低於市面價格販售，為即將被淘汰的「醜蔬果」找到第二生命，6日正式上架開賣，吸引許多消費者前來光顧。

民眾一般在市面上看到的蔬果，經過挑選、整理，其餘賣相較差的部分，往往乏人問津，因此許多外觀不好，但品質、味道良好的農產品，在果菜批發市場依舊沒有行情，而農民考量運輸、包材等成本，大多會直接棄採，很可惜。

有鑑於農友生產的格外品無處銷售，農委會遂提出「惜食計畫」，希望讓大眾能珍惜良好食材、不浪費。新市區農會推廣部主任鄭玉梅表示，目前全台有5個惜食專區，其中1個設在新市區農會農民直銷站裡面，今天正式開賣，未來配合農民直銷站的營業時間營運。

鄭玉梅提到，有別於一般連鎖超市，新市區農會農民直銷站主要販售在地農民的農特產品，以及各地農漁會的農產特品及伴手禮，今年進一步設置惜食專區，每項農產品都經過農會把關，具有產銷履歷等標章。惜食專區售出的款項，將作為善款捐給弱勢團體。

鄭玉梅說，籌備惜食專區時，獲得不少在地農民支持，像是當地有一位種植香蕉的農友康耀中，是一名退休老師，平時便會將生產的作物，捐給學校做營養午餐食材，而這次他也響應這項計畫，免費提供作物，讓農會在惜食專區販售，還能幫助弱勢做公益，一舉兩得。