國民黨桃園市長提名爭議愈演愈烈，前行政院長張善政、前台北市議員羅智強仍未取得共識。對此，民進黨立委鄭運鵬今（6日）替張善政叫屈，依據個人觀察，張善政也是受害者，是被拜託來選的，所有政治責任應該是國民黨主席朱立倫要承擔。

鄭運鵬今（6日）在立法院受訪表示，這是友黨的提名，若依據以往的選舉經驗，國民黨的基本盤不會因為內部紛爭而分裂，但就要看中間選民的判斷，依據個人觀察，張善政也是受害者，是被拜託來選的。

他說，無論張善政是否有想到要拜訪地方政治前輩，是否要有禮貌，但這是中央黨部該替他思考的，張善政可能也是受害者，所有政治責任應該是國民黨主席朱立倫要承擔，若朱處理細緻一點，國民黨氣勢會更好。

鄭運鵬說，選舉是互相祝福，互相讓桃園、各縣市發展更好，國民黨內部的家務事，處理至今3周還沒有圓滿，時間也是耽誤到，身為友黨、競爭者不宜介入太多，如今還有人抱怨，代表提名過程中造成很多心結，這是國民黨自己要化解。