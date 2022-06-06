「標槍」（Javelin）反戰車飛彈成為烏克蘭部隊對付俄軍利器

一級中士傅萊曼（Chris Freymann）從沒想過，自己能直接幫忙烏克蘭反抗入侵的俄軍。但隨著俄烏戰爭加劇，他透過電話，為在戰火下設法用「標槍」（Javelin）反戰車飛彈的烏克蘭人提供了技術支援。對方傳來問題，而傅萊曼則提供答案，等他們摧毀俄羅斯坦克後，就會傳送照片和錄影給他。

據軍事網（Military.com）報導，在俄烏爆發戰爭前，傅萊曼在華盛頓州國民警衛隊擔任機械化偵察員，並在烏克蘭部隊協訓計畫中擔任首席教官，教導學員如何使用肩射反坦克飛彈。而他在擔任教官期間，訓練了約200名烏軍。

等美國訓練人員離開後，俄軍便在2月侵略了烏克蘭。然而，傅萊曼仍和烏克蘭部隊保持聯繫。他的學員如今都在前線戰鬥，當他們遇到技術問題，或是忘了操作細節時，仍會向他求助。

Meet the Guardsman Helping Ukrainians Blow Up Russian Tanks over the Phone https://t.co/mZTBi0ihqi — Military.com (@Militarydotcom) June 3, 2022

傅萊曼說，當戰爭爆發時，許多烏克蘭部隊都上WhatsApp找他。有位語言學家就會代夫提問，傅萊曼說，他會把「標槍」的操作方式告訴她，而身在前線交戰的語言學家老公，則會上傳摧毀的坦克影片和照片給他。傅萊曼說，在他的電話教學後，對方至少摧毀了4輛坦克。