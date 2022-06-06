河雙21河濱兒童遊戲場，將打造7公尺高的滑梯塔，圖為設計模擬圖。（北市水利處提供／張芷瑜台北傳真）

攀上白浪滔滔爬網一起冒險！北投區的河雙21河濱兒童遊戲場，將於今年12月底完工，北市水利處表示，遊戲場擬設置七公尺高的滑梯塔，將成北市河濱最高的滑梯，也設計銜接上下層遊戲場的鑽管，讓小朋友體驗刺激的探險。

北市水利處表示，河雙21河濱兒童遊戲場位於高速公路橋下，擁有足夠遮蔭空間，盡情跑跳不怕曬，此外，遊戲場位於洲美堤外，而洲美里正好有全台唯一以「屈原」為主祀的廟宇，以此發想融入端午節意象設計遊具，給孩子創新體驗。

北市水利處介紹特色遊具，包括「龍船擺盪鞦韆」搖晃的船身呼應龍舟、「五彩攀爬架滑梯」爬網架中穿插象徵吉祥的五色絲線、「綁粽水平架」上懸掛著粽子裝飾、「白浪滔滔爬網」的曲線網面呈現海浪造型等。

其中，主題遊具最大亮點，莫過於7公尺高的滑梯塔，完工後將成北市河濱最高的滑梯。水利處河管科助理工程員洪永慶說明，三層樓高的滑梯塔，上方考量安全性設置欄杆，也在上下層遊戲場舊提防處，設計坡度緩和的鑽管，滿足孩子探索的樂趣。

北市水利處表示，除了設置特色遊具，也規畫座椅讓家長安心看顧孩子，並增設景觀廁所，提供休憩民眾於河濱公園活動，能有方便的如廁空間。

此外，規畫為遊戲場的場地原本為河濱自行車道，也將在完工後，設計新的路線，串聯自行車道，提供單車族休憩空間，增加的特色遊具也能滿足不同年齡層的大小朋友，盼成親子假日的放電好去處。