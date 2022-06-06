高雄路竹的三埤國小今天（6日）在畢業典禮中，送給每位畢業生一輛自行車，同時讓學生上了三小時有關自行車組裝，騎乘安全注意事項與故障排除等課程，祝福畢業生「踩動希望、轉動未來」，學生們高興的說是最好的畢業禮物。校長王郁昭說，自行車具備「低碳、低耗能、低污染三低魅力」的交通工具，也是環保永續、運動健身、都會移動的好幫手，因此，校方感謝促成此一有意義活動的支持者，更勉勵畢業生能成為環境減碳的小種子，安全騎單車上學，為交通安全豎立最佳典範。

三埤國小是一所偏遠的迷你學校，六年級畢業生畢業後會到鄰近的國中就讀，由於上學通勤往返的路程多達十幾公里，為鼓勵、培養學童學習獨立、積極向學，學校連續多屆在善緣贊助贈送畢業生自行車，提供學童上國中主要代步工具。由於畢業生未來上國中通勤所經路段，多半在鄉間小路上，路途也很遙遠，校長王郁昭說，給魚吃不如給釣竿，孩子們的學習應是全面且回歸根本，若能讓孩子深入認識單車結構及運作原理，學習單車的基本維護、故障排除等課題，不僅可以為孩童騎單車上學的安全加分，也會是學生成長獨立的最佳證明。

圖說:校長王郁昭說，讓孩子深入認識單車結構及運作原理，學習單車的基本維護、故障排除等課題，不僅可以為孩童騎單車上學的安全加分，也會是學生成長獨立的最佳證明。(教育局提供)

因此，今年6位畢業生的單車禮物，經由高雄市社會企業發展協會理事長鄭義教授、總幹事施佩琄與校方的規劃討論後，於今天（6日）舉辦了一場「踩動希望轉向未來~三埤國小畢業生單車圓夢活動」。學校感謝當地三爺里長與善心人士的共襄盛舉，美利達自行車專業業者派員協助，為孩童設計了長達三小時的課程，從單車的結構、組裝，運作原理，騎乘的安全注意事項、到騎車上路若發生故障時的問題排除、單車相關工具的功能介紹與使用等內容。

圖說:部分的家長為響應活動，也暫時放下自身的工作，在家準備了點心歡迎車隊同學們的到來，簡單但慎重的活動，讓畢業生更加感受到安全騎車是一項值得重視的課題。(教育局提供)

畢業生感謝善心團體贈送自行車，可以騎車上國中，表示是最好的畢業禮物；3小時課程不僅掌握更好駕馭的技巧，也對單車性能、結構有更多的瞭解，另透過專家的說明，建立騎乘自行車身體應有的正確姿勢，避免不良姿勢造成日後身體健康上的負擔。