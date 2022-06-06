受到烏俄戰爭、疫情等，全球面臨嚴重通貨膨脹，加上大陸4月以來因為疫情的嚴厲封控，衝擊全球最大消費市場大陸的智慧機銷售，根據研調機構大陸4月智慧機SoC終端出貨量雙降，前5大品牌均同樣也是呈現雙降，聯發科(2454)持續坐穩出貨龍頭，第二名、第三名則為高通、蘋果。

CINNO Research數據顯示，大陸4月智慧機SoC終端出貨量降至約1760萬顆，年減少21.6%、月減少12.1%。

CINNO Research指出，目前智慧機整體創新力未出現顯著的提升，加上伴隨著消費者偏好出現改變、儲蓄動機加強，或對終端消費趨勢產生持續性改變。

就出貨前五大品牌來說，全數呈現衰退走勢，守穩龍頭的聯發科出貨730萬套、月減11.7%、年減9%，第二名的高通則是出貨620萬套、月減14.4%、年減22.5%，受Android智慧機整體市場表現不足影響，聯發科、高通出貨量紛紛下滑，第三名為蘋果出貨300萬套、月減少2.2%、年減少3.5%，第四名、第五名則為大陸當地品牌，海思、紫光展銳，海思出貨50萬套、月減34.3%、年減83.1%，紫光展銳出貨40萬套、月減12.2%、年減606.5%。但也觀察到，4月大陸智慧機SoC品牌集中度出現提升，前三大品牌市場份額約達94.2%，年增加約9個百分點，月增加約1個百分點。

CINNO Research表示，大陸的智慧機「兩超一強」格局的趨勢越演越烈。非蘋陣營持續以聯發科、高通為首，蘋果則持續持穩在單月出貨300萬顆，海思則呈現萎縮，並維持在50萬顆的低位水準，而紫光展銳出貨量約為40萬顆，月減約12.2%。目前，支撐紫光展銳的主力機型仍是2021年第二季度上市的榮耀暢玩20與榮耀Play 5T。對於紫光展銳來說，若未來不能繼續與主流機型合作，則是占率將迎來挑戰。

目前市場就傳出聯發科第四季遭砍單230%~35%、高通驍龍8系列下半年也遭砍10%~15%，CINNO Research認為，由於5G晶片是智慧手機關鍵上游零元件，這部分砍單若實施，意味著至少在2023年第一季度以前，手機市場情況都不會改善。而對手機廠商來說，通過其他產品線適當分攤風險，在手機產品線砍單止損也成可以理解的避險，故在手機市場沒有回暖時，智慧手機SoC市場必然會連同受到巨大的衝擊。