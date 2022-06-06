特斯拉男搶充電樁開槍 網爆"射完就跑"非首次

林姓男特斯拉車主，5日稱自己父親過世要趕著奔喪，希望陳男能讓出正在使用的充電樁，雙方一言不合爆發衝突，林男朝陳男射BB彈，全案經陳男報警提告後，林男於同日晚間前往警局筆錄。但林男筆錄完，隨即被民眾目擊，與多名友人在街上逛街、吃飯，還開心合影，甚至向店家自稱是當前「最紅網紅」。

據悉，林男5日筆錄完後，就被花蓮民眾直擊與多名友人開心吃飯聚餐合照，林男逢路人就問「知道我是誰嗎？」笑稱是自己當前「最紅網紅」，向店家自薦能替對方打廣告等，絲毫未見喪父的哀傷情緒。

對此，林男則回應，這是他刻意營造的形象，因為網路對他罵聲一片，網友現在想看到的就是他的難過，並說，「我幹嘛那麼悲觀，做錯事接受司法審判理所當然。」

回顧事發過程，網路影片中，林男因特斯拉沒電，自稱父親過世急著奔喪，遂向正在使用充電樁的陳姓男子溝通，但兩人溝通失敗，陳男先行駕車離開，林男不服氣，遂驅車上前理論，還在車上朝對方比中指，嗆罵「下來嘛！你拍我的車子是怎麼樣！」、「我有沒有跟你說我爸爸過世了」、「讓個位置會怎麼樣」、「下車看怎樣都可以」等話；下段畫面中，陳男解釋自己也有急事，不便讓出停車樁，但林男仍氣沖沖，最後甚至拿1把槍朝著陳的車內掃射BB彈，隨即奔馳而去。

林男因充電樁與陳姓男子發生衝突，還向對方比中指。（翻攝自爆料公社網頁）

林男（左1）因搶借特斯拉充電樁一事引起網友出征，當初交車的照片也被網友肉搜出來。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

宜蘭縣警察局宜蘭分局證實，5日中午12時10分獲報，查出在宜蘭市女中路汽車充電站時，陳與林因充電問題發生口角，陳駕車離開，林尾隨並逼車，雙方後來皆搖下車窗理論，爭吵過程中，林拿起BB槍朝向陳車內掃射，導致陳頭部、手部及背部均有受傷，車門亦遭毀損。

警方指出，林男5日晚間前往花蓮新城分局筆錄，稱作案的BB槍是在花蓮某間生存遊戲店購入，事發過後已經槍枝丟入七星潭中，但針對其供詞，警方持保留態度，後續全案將依傷害、毀損、恐嚇與強制等罪嫌函送偵辦。