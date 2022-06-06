民進黨北市議員吳沛憶6日引用《中評社》報導，質詢市長柯文哲成為藍營處理兩岸關係的照妖鏡，只有柯文哲才有望成為兩岸交流派代言人。柯文哲對此回應，他的態度是這樣，「你講你的我做我的」，雙城論壇到現在對等、尊嚴是基本條件，僅守分寸在處理城市交流層面，沒有再往上處理。

柯文哲今午赴議會接受市政總質詢，吳沛憶指《中評社》報導稱讚柯文哲是兩岸交流派的代言人，國民黨立委蔣萬安日前拜會前市長郝龍斌，蔣提到未來當市長要舉辦雙城論壇，有3大前提，包括中共不擾台、對台釋出善意、雙方地位要對等，《中評社》認為蔣萬安已經太靠近民進黨，蔣對雙城論壇發言似乎代表國民黨這2年來被民進黨潛移默化的結果。

吳沛憶表示，《中評社》對柯文哲評論舉辦雙城論壇，成為藍營處理兩岸關係的照妖鏡，因為藍營無法堅持路線，只有柯文哲才有望成為兩岸交流派代言人，她詢問柯文哲對這樣的評論感受是什麼？

對此，柯文哲回說，敵軍在施行反間計，常是這樣，他的態度是「你講你的我做我的」，很奇怪，和大陸關係好的，「我還不算排在前面」。

吳沛憶追問意思是指柯文哲舉辦雙城論壇沒有蔣萬安提出的3個前提，柯文哲則強調，雙城論壇到現在，對等、尊嚴是基本條件，僅守分寸在處理城市交流層面，沒有再往上處理，處理民生議題比較少爭議，他說，策略上有問題才要處理，沒問題反而不用處理，現在問題還滿多的。