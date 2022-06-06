端午節是中華民族重要節慶之一，每逢端午佳節各地免不了划龍舟、包粽子及立蛋等民俗活動，而南京旅遊集團水木秦淮藝術街區則選擇在這個佳節舉辦了「海峽兩岸藝文嘉年華暨兩岸青年創業市集」。

活動現場氣氛熱絡，抬著龍舟的隊伍穿梭在市集，一旁還有樂隊演奏歌曲，在市集中臺灣生活美學老師及手工藝人現場指導，民眾共同參與手作、展覽等活動，品著臺灣印象美食欣賞表演，通過沉浸式的體驗展現中華優秀傳統文化。

市集不僅是青年創業者的展示平台，更是他們的交流空間。大家紛紛表示，活動在傳承文化的同時，利用街區的藝術氛圍，引入潮流文創市集，可以通過活動增進感情、互學互鑒，搭建起一座藝術和美學的橋樑，推動青年、企業家在工藝美學、文化創意等方面的深入交流。

現場民眾熱情參與藝文嘉年華活動。(圖／主辦單位提供)

此外，活動現場還組織了以「粽葉飄香 闔家安康」為主題的線上線下活動，讓沒辦法到現場的民眾也能利用線上的方式，同遊秦淮河，共睹秦淮河畔夜景，一同敘端午情誼，感受到傳統文化與現代時尚的融合，給傳統文化賦予了新的色彩。

據悉，兩岸青年創業市集活動將延續至5日，此次活動是中華兩岸交流協會和水木秦淮藝術街區，繼先前舉辦的文創活動後，又一次在街區搭建起文、旅、商、藝互相交融的交流平台，未來類似活動將常態化在街區舉辦，圍繞中華節慶，打造形式新穎、內容活潑、適合年輕人特點的活動IP，讓水木秦淮藝術街區成為融入南京生活和文創企業置業發展的重要功能平台。