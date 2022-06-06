德州儀器今(6)日宣布，推出新款Sitara AM62處理器，有助於將邊緣人工智慧(AI)處理擴展到新世代應用，拓展其高度集成處理器的歷史。新款處理器的低功耗設計可支援雙螢幕顯示器和小尺寸人機介面(HMI)應用。

德州儀器表示，新世代HMI將帶來與機器互動的新方式，例如在吵雜的工廠環境中啟用手勢識別發出命令，或透過無線連線的手機或平板電腦控制機器。為HMI應用新增邊緣AI功能，包括機器視覺、分析和預測性維護，有助於為HMI帶來新的意義，超越單純的介面並實現人機互動。AM62處理器以低功耗為邊緣裝置提供分析功能，包括最低7mW的暫停狀態，而且不需要考量散熱設計，因此工程師能夠在尺寸受限的應用或工業環境中彈性部署這些功能。

德州儀器表示，AM62處理器起價不到5美元，可透過啟用基本的攝影機影像處理和邊緣AI功能，例如偵測和識別物體，為HMI裝置帶來低成本效益。相較於競爭裝置，AM62處理器可以將工業應用中的功耗降低多達50%，賦能AA電池供電的應用持續執行超過1000小時。這可以透過簡化的電源架構達成；裝置只有兩個專用電源軌和五種電源模式。

AM62處理器的各種工具和資源為開發提供彈性的選項，並且有助於降低設計上的成本和複雜性障礙。包括Mainline Linux在內的多種開放原始碼軟體解決方案可簡化應用開發流程並協助加快上市時間。多樣化的硬體生態系統包括起價為25美元的第三方評估模組，可協助設計人員加速應用設計。德州儀器將於6月21日至23日在德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展中展示新款AM62處理器，並展示邊緣AI和電動車充電HMI應用的系統級解決方案。