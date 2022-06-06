端午節是重要的傳統節日之一，千百年來，端午融合了中華文化和思想，逐漸成為傳承及弘揚民族精神的代表，為讓在南京的台灣人也能感受到濃濃的端午情，特別舉辦了「濃情端午」主題聯誼活動。

來自臺灣的陳儒玉老師耐心指導大家製作台灣風味的綠豆糕，看著一個個綠豆糕從自己手中誕生，大家臉上充滿著自豪的表情；而另一組包粽子的隊伍，在方玲老師的帶領下，圍在一起捋粽葉、做漏斗狀、填糯米、壓緊實、封口、紮捆。不久後一片片清香的粽葉、一粒粒晶瑩的糯米，在一雙雙巧手翻轉下，轉眼就變成了玲瓏可愛、各具特色的誘人粽子，現場忙得熱火朝天，孩子在旁邊跑來跑去，高興地不亦樂乎。

綠豆糕製作體驗。(圖／主辦單位提供)

活動除了手作體驗外，也參觀了大報恩寺遺址公園，聆聽著報恩寺的故事傳說，體驗豐富多彩的端午活動，感受著報恩文化的歷史傳承和沿革。

今年以來，市台屬聯誼會共同促進民間交流，先後舉辦了 「兩岸雲點燈」「台醫進社區」「春馨植樹」「文學之都、與寧共閱讀書會」等主題活動，得到了民眾的廣泛認可。本次端午活動的舉辦，也提供了一個歡聚的舞台，共敘情誼。