中視《飢餓遊戲》昨（5日）晚播出「傻瓜間諜與飢民對抗賽」單元，意外引發網路論戰，因為原本被認為鐵贏的飢民隊，最後竟被傻瓜間諜逆轉勝，其中間諜之一的王仁甫身分曝光時更為當集掀起高潮，尤其當他拿到主謀卡殺掉飢民蔡黃汝，瞬間25-49歲分眾收視率飆至2.54，而整集節目4歲以上的平均收視也有1.94，是近一年的新高。

「傻瓜間諜與飢民對抗賽」不僅收視亮眼，在批踢踢上的實況文更是爆版，討論聲浪不斷，在節目播出時，黃沐妍最快被看出是間諜，接著孫協志因為露餡，也隱約被看破身分，但第三個間諜卻始終不明朗，眾人紛紛都把嫌疑指向謝忻，直到節目後段進行「間諜獵殺」，王仁甫才浮出檯面，就連批踢踢鄉民也大讚「仁甫天生就適合當間諜」、「不愧是間諜之王」、「勵志的結局」等。

即使節目只播到周日晚間10點，版上的熱烈討論卻到凌晨12點才止住，當集來賓謝忻也在臉書限時動態表達自己被誤當成間諜的委屈。太過精彩的對決，也讓網上部分網友懷疑製作單位為了節目效果故意Set好一切，另外還有一派網友以上帝視角來解析戰況。對於「傻瓜間諜與飢民對抗賽」引起網路熱議，《飢餓遊戲》製作單位表示謝謝觀眾支持節目，但澄清絕對沒有事前套好任何橋段。