恩恩爸今天約略10點左右抵達新北市消防局，下午1點左右出面受訪。（李奇叡攝）

新北市中和確診過世2歲童「恩恩」的父親今（6）日北上赴新北市消防局聽取錄音，他受訪時表示依然希望取得檔案，並願意簽下切結書，保證不外流。新北市消防局針對這部分則答應，會再和內部法制人員討論後再做回覆。

恩恩爸今天約略10點左右抵達新北市消防局，在消防局人員引導下，低調從地下室直接前往4樓救災救護指揮中心。他先和衛生局長陳潤秋、新北市消防局長黃德清詢問釐清整體作業程序，雙方明確溝通後，才在救災救護指揮中心主任李宇松的陪伴下聽取錄音檔，檔案實際長度據指約26分鐘。

恩恩爸下午1點左右受訪時說，今天聽取了妻子和消防局共8通的往返通話錄音，基本上沒聽到其他報案個資，因此他仍希望取得音檔，建議能像新北消防局先前的宣導影片，以後製方式將得消音的部分去除。

恩恩爸強調，錄音充滿痛苦的回憶，不會希望在網路上留下痕跡，因此他願意簽切結書，絕對不會外流，而黃德清和其他消防局同仁已經明確收到他的需求，後續會再和內部法制人員討論再做回覆。

恩恩爸指出，聽完錄音後進行比對，了解到譯文無法明確傳達出妻子報案、求助的慌張語氣，譯文中也少了很多口語化的贅詞，「譯文確實無法通盤還原現場」。

恩恩爸也發現，妻子和119通話過程中，第3通和第4通都有轉接給護理師及高級救護員，而這兩通電話被拆成4個錄音檔，但頭尾卻有重疊部分，讓他對於音檔品質感到疑惑，總機裡面拷貝出來的檔案理論上應該是要完整的，不應該有拆分的狀況，這部分回去會再做討論。

另外通話時序有空白狀況，消防局解釋，恩恩媽報案後，還有許多報案電話持續湧入，據悉，當下有190幾通電話打進消防局，因此在處理完其他人的需求後，才回頭詢問個資、詢問衛生局。這部分恩恩爸認為，可以做得更好，因為若相關人員判斷事態緊急，應該可以讓其他同仁接下一通電話，以立即處理最急迫的事件。

恩恩爸也回應確診患者24小時火化爭議，坦言這對他們來說確實是很難過的事情，因為小孩還等不及姊姊、姊夫到場就被火化，流程若能更人性化會更好。

恩恩爸表示，新北市無法提供衛生局、消防局以及醫院的橫向通聯記錄，包含譯文和錄音檔，他感到無奈也抗議過，現在能做的就是先比對譯文和錄音檔，把能做的事情先做好。新北市消防局也重申，恩恩父母並非通話中的雙方當事人，故依照規定無法提供。

至於面對網友質疑他是否有政治傾向，恩恩爸則強調自己只是要追求真相、想知道這81分鐘發生了什麼事情，才會向中央和地方要檔案，拼湊出完整的拼圖。