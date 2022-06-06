俄羅斯2月底入侵烏克蘭，引發歐美國家發動經濟制裁，禁運俄羅斯原油也成為牽制普丁的手段，不過此舉也造成全球原油市場大亂，近日傳出美國正悄悄准許被制裁多年的委內瑞拉原油運給歐洲國家，幫助其降低對俄羅斯原油的依賴。

路透社引述5名知情人士的消息指出，委內瑞拉的原油最快下個月就能透過義大利石油公司Eni SpA和西班牙能源巨擘Repsol等2家業者的船運往歐洲，美國總統拜登希望透過此方法幫助歐洲減少使用俄羅斯原油，並讓委內瑞拉傾向大陸的貿易狀況出現改變。

報導指出，這2家石油業者是先前與委內瑞拉國營石油公司建立合資企業的業者，他們可以將這些收入用來償還欠下的債務或者逾期的利息。換言之，兩年前美國對委內瑞拉制裁，歐洲業者停止石油換債的行動能夠在近期恢復。

此外，有專家認為，美國突然大動作對委內瑞拉開綠燈，可能想藉此要求委國總統Nicolas Maduro能和華府支持的委內瑞拉在野黨進行對話。美國長年對委內瑞拉實施制裁，而在前總統川普時期，美國也加強制裁壓力削弱委內瑞拉石油出口，在那之後，許多業者都停止其石油換債的行動。

美國對委內瑞拉發動經濟制裁後，該國的原油無法自由對外出口，目前大陸是委內瑞拉原油的最大客戶，每月有高達7成的原油運往當地。