端午連假後第一個交易日，台股交投持平，雖有蘋概股大立光(3008)率先站回季線，但部分先前漲多個股仍面臨短線漲多拉回，以及上檔季線等壓力，集中市場終場上漲53.39點，以16605.96點收盤，5日線得而復失，季線仍得量突破，成交量維持在2102.84億元。

今天表現較強勁的類股包括鋼鐵上揚2.1%，光電上漲1.94%，觀光上揚1.56%。個股中以大立光領軍維繫盤面多頭最出色，收盤突破季線反壓；而日前漲多在今天出現巨幅震盪拉回則有華新(1605)、三福化(4755)和神準(3558)等。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股上周站穩月線且外資買超轉趨積極，隨買盤回籠預估仍有機會繼續走揚，持續觀察交易量能是否回升，此外，本周三陸續有晶圓代工大廠召開股東會、周五美國將公布消費者物價指數(CPI)，都將是接下來影響市場資金動向及大盤能否突破季線反壓的指標，選股布局上可聚焦於跌深半導體、IC設計、資料中心及電動車等相關概念股，以及股東會題材，或具現金殖利率較高之傳產族群。

安聯投信台股團隊表示，儘管市場仍多空雜陳，並且反覆反應通膨與庫存調整壓力，但有兩跡象顯示台股仍在持續打底；其一是觀察部分族群包括電子權值股等在內，近期出現利空不跌的跡象；其二是庫存在修、但股價未再破底。以此來看，台股短期對於下半年需求不好的擔憂似已大致反應，短線支撐浮現；尤其是先前跌幅相對較重的電子股、或部分權值股對於利空的反應開始鈍化、跌不太下去，整體來看電子股有些許止穩的跡象。