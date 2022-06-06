國內今天新增5萬2992例本土個案、31例境外移入個案及151例死亡個案。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今天本土確診個案數比昨天少，當然有可能因為假日關係，需要再觀察。

指揮官陳時中指出，今天新增本土個案比前天少了14％，但用7天平均來看會比較清楚，似乎感染涵蓋率率到達10％之後有往下的感覺。

陳時中以全國六區數據分析，台北區的感染涵蓋率到14％、北區12％，兩者都在往下降；中區還在高點，確診比例不到8％；東區微降，已達到10％；南區和高屏區都還在往上。他指出，由於台北區和北區人口數相對多，下降的情況很明顯，所以整體而言全國有往下走，但還需要多觀察幾天。

中重症個案方面，今天新增243例，其中124例為中症、119例為重症。目前國內本土個案累計237萬7053例，其中7528名中重症，其中2237名死亡，整體而言仍以輕症和無症狀最多，佔99.68％。