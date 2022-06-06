蔡淑臻、朱軒洋在廚房上演泡麵之吻。（公視提供）

蔡淑臻、朱軒洋大尺度情慾戲讓人臉紅心跳。（公視提供）

蔡淑臻、朱軒洋床上道別戲惹哭觀眾。（公視提供）

蔡淑臻、朱軒洋姐弟戀有個完美結局。（公視提供）

蔡淑臻在完結篇終於露出微笑。（公視提供）

蔡淑臻、朱軒洋主演的公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》4日播出精彩大結局，從姐弟戀的發展到陽光醫院的命運，以及討論最熱的家明醫師真面目都給予完美的交代，最後兩集收視率衝到1.68及2.07，超過74萬名觀眾一起迎接結局，其中蔡淑臻和朱軒洋從廚房的「泡麵之吻」，到醫院值班室的唯美情慾戲，收視率突破2.30成為完結篇的收視最高峰，近50萬人同時觀看。

蔡淑臻坦言：「拍攝當天兩人其實挫的要命！」他們先是一起戴同一副耳機聽音樂培養感情，沒想到還是頻頻卡關，導演不停喊卡說「我沒有感覺」。後來只好暫停，兩人再次聊天培養感情才漸入佳境，蔡淑臻說：「雖然以前拍過床戲，但真的投入感情有吻戲、有情感交流的床戲卻是第一次。」網友大讚這場情慾戲誠意十足，連飾演護理長的許乃涵看了都不禁羞問：「公視尺度可以這麼大嗎？」

蔡淑臻和朱軒洋情慾戲後的情感交流也讓觀眾忍不住跟著流淚，蔡淑臻5日在直播時分享當天在re戲的時候，投入角色中的朱軒洋兩頰早已情緒激動掛淚，情緒感染到她和現場攝影師都忍不住跟著噴淚，她爆料：「那一顆鏡頭真的讓人很心疼想抱抱他，沒想到太進入狀況，把整個胸部都壓在他臉上。」海裕芬爆笑形容像在「親餵」，導演賴孟傑表示「怕觀眾分心」，所以後來沒選用這鏡頭改用第二顆鏡頭。小劉醫師本尊也坦言自己看到後面才發現男主角情緒激動、哭了，「前面眼睛都在盯其他部分！」杜姸也大讚朱軒洋「眼前有身材這麼姣好的女子（蔡淑臻），劇中的哭戲情緒還發揮得那麼好！」網友則狂刷留言「大家都想被安慰了啦！」、「這樣不分心太難了」、「都不知道要看哪裡了！」

最讓人驚喜的是觀眾敲碗的第二季，也由官方正式宣佈籌備中，對此導演賴孟傑特別感謝大家的喜愛：「這是一部很吃頻率的戲，謝謝大家對胡鬧的地方很包容，第二季我們會努力地往下去做。」

話題十足的「家明醫師」終於在最後一集公開真面目，由撩妹網紅波特王飾演，謎底揭曉的同時每個直播聊天室都嗨翻「終於露臉了」、「真的是波特王！！！」由於家明醫師大部分片段都沒露臉，所以波特王花最多的時間都是在配音上，劇中對戲最多的蘇瀅就直呼「跟家明醫師對戲最難」，因為他的聲音是後配，現場必須發揮極大的想像力。波特王坦言：「因為前面都不露臉的關係，想說應該也不會有人認出我來。殊不知開播第一天，我就看到網路上有人在猜是不是我，還有人跑來私訊問我！」隨著完結篇的播出，他也鬆了一口氣：「終於可以說了，是我沒錯！但網友們也真的是太強了吧！很佩服大家的觀察力。」波特王特別感謝導演的邀約：「不露臉的設定我當時看腳本就覺得很有趣，導演留彩蛋跟觀眾互動的小巧思很棒！」

《村裡來了個暴走女外科》在喜劇包裝下細膩刻畫台灣醫療現況、點出許多醫療議題，原著作者小劉醫師看完全劇10集後也大讚「超呼原先期待的感動！」女主角蔡淑臻和演員湯志偉、楊麗音、夏靖庭、風田、杜姸、許乃涵、蘇瀅、海裕芬、曾珮瑜、Yuri陳怡叡，以及導演賴孟傑、原著作者小劉醫師昨晚上線直播感謝觀眾一路以來的支持，導演感性說到：「希望這齣戲劇後，會有更多人想走外科！」

湯志偉說：「現在疫情期間這部戲來的正是時候，希望能影響許多人。」楊麗音期待播出後大家能關心醫護的問題：「當初看到醫院場景就感受到大家是來真的，每一個環節都很用心」小劉醫師更是哽咽表示因為這齣劇讓大眾關注到現在醫療狀況，蔡淑臻特別感謝小劉醫師：「一切的緣起都是因為妳，沒有妳的故事就什麼都沒了，這過程對我來說意義很重大，也很美好！」