幾年前，挪威網球選手魯德（Casper Ruud）坐在法網中央球場，看著偶像納達爾（Rafael Nadal）稱霸紅土大滿貫，如今換他成為在場上和納達爾對抗的主角，讓他從不同的角度看著納達爾再一次高舉火槍手獎盃，也有了另一層感受。

「不論是當觀眾還是競爭對手，我都很享受，當然，可以讓自己在場上奮戰會更有趣。」魯德在2022法網男單決賽賽後記者會上說，「我想，每個職業運動員的生涯總會有一些記憶比其他鮮明的時刻，和納達爾這場對決，肯定會在我的回憶清單上名列前茅，是我目前打過最重大的一場比賽。」

魯德透露，納達爾是他過去16、17年在電視上不斷看著的球員，換成自己要和納達爾對打，是很大的挑戰，卻是他很享受的過程，「我當然很想在比賽中能看起來雙方實力更接近一點，但到後來，或許我只能在未來某天跟孫子們吹噓自己曾在法網決賽於中央球場對決納達爾，然後他們會很訝異地說：『真的嗎？』我會回答：『當然。』我絕對會有很長一段時間會回味當時的氣氛。」

魯德在第二盤一度打出希望，曾在一次破發優勢下於局數3比1領先，但接下來魯德沒能再追加局數，反而被納達爾連贏11局，僅花2小時18分鐘就收下勝利，比賽時間甚至比準決賽納達爾與小祖維瑞夫超過3小時的對抗還短，而那場比賽若不是小祖傷退，可能還要打更久。

魯德補充：「到最後我真的不知道該怎麼打了，納達爾則是讓我不停在場上疲於奔命，當你在紅土比賽面對納達爾打防守戰時，他可是會將你生吞活剝的。」

第一次打大滿貫決賽，又是面對頂尖球星，對魯德來說都是從未有過的經驗，他坦言一開始有點不自在，雖然隨著比賽進行感覺更好，自己可以冷靜下來、更穩住呼吸，但要面對這麼一位男單最多四大賽冠軍好手，絕不是簡單的任務，他很開心自己有機會嘗試，並獲得很棒的實戰機驗，幫助他更清楚為了延續職業生涯該做哪些努力。