為提升會員體驗，香格里拉酒店集團常客獎勵計畫「香格里拉會」將從今（6/6)日開啟「香逢在6」會員日活動。將每月第6日設定為「會員日」，在當天上午9點至8日上午9點的48小時內推出一系列限時優惠，包括專屬會員價格與多重獎勵積分等。台北遠東香格里拉於首波會員日同步推出限時「6倍獎賞 隨您暢享」會員專屬住房專案，預訂即日起至8月31日期間住房，入住台北101景觀尊榮客房即可享點數6倍回饋、住宿期間三千元餐飲抵用金於各餐廳皆可使用，以及免費使用健身房、三溫暖及頂樓戶外景觀恆溫泳池等完善休閒設施，每晚7,080元，活動期間於香格里拉精品店線上購物也可獲得6倍獎勵積分。

香格里拉「貴賓金環會」常客獎勵計畫於今年4月28日升級成「香格里拉會」。這是一個全新的亞洲旅行生活方式平台，其理念是讓生活充滿樂趣和無限可能。「香格里拉會」在全球超過100 家香格里拉、嘉里酒店、JEN酒店和盛貿飯店，以及旗下餐廳、健身設施和家庭體驗為會員提供豐富多彩的禮遇和精心策劃的體驗，創造更簡單、更靈活、更多元、更便捷的美好生活。

「香格里拉會」會員計畫包括以下四大亮點：1.選擇更靈活：提供積分與現金搭配使用的選擇，且積分兌換不設日期限制。2.兌換更簡單：使用一個固定積分兌換比率，每15積分兌換1美元。3.獎勵更豐富：會員尊享專屬價格以及每月獨家優惠。4.升級更多元：無論客房入住、用餐和購物，每次消費都能賺取相應積分，有助會籍輕鬆升級。

「香格里拉會」共設有四個不同會員等級，包括黃金級、翡翠級、鑽石級和帝星級。黃金級的會員消費1美金可累積1點，翡翠級會員消費1美金可獲得1.25點，鑽石級與帝金級會員消費1美金皆可賺取1.5點，其中，新增設的「帝星級」是一個僅限邀請制的頂級會籍，會員將享受最高等級的專屬禮遇，包括在非入住時可使用香格里拉的設施，享受私人禮賓服務，與家人分享鑽石級禮贈，以及專享獨特體驗等。

除此以外，「香格里拉會」也同步升級了手機應用程式。無論是計畫旅行、預訂美食體驗，或在香格里拉精品店購買商品，會員均可享受專屬優惠和更多禮遇。應用程式還新增了一鍵訪問會員卡功能，方便會員直接管理帳戶，實現輕鬆預訂。

6月6日首個會員日當天，「香格里拉會」將首次推出超過20款住宿度假禮遇，每款禮遇均包含精心打造的餐飲美味和健身體驗，讓客人享受獨一無二的香格里拉之旅。通過會員日專屬頁面或手機應用程式進行預訂，會員可獲得6倍獎勵積分。此外，香港、新加坡、吉隆坡和台北的會員在活動期間於香格里拉精品店購物，也將獲得6倍獎勵積分。

新會員加入後首次合資格消費，即可獲得300 獎勵積分，在2022年7月31日之前再次消費還將額外獲贈高達1,500積分。這些積分可用於兌換下一次的美食、住宿或水療體驗。